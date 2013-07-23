خبز القمح الخالص يساعد الصائم على التغلب على الجوع

يعتبر الخبز مع الجبن وجبة أساسية تتصدر مائدة السحور في شهر الصيام، فالخبز مصدر غني بالنشويات والأجبان تحتوي على البروتين والكالسيوم.

كما أن الخبز، ولا سيما خبز القمح الخالص، هو من المأكولات بطيئة الهضم، يمكث في المعدة مدة طويلة، فيساعد الصائم على التغلب على الجوع، وقطعة من الخبز العربي تحتوي على 160 سعرة حرارية، ومنه الأسمر يحتوي على 80 سعرة.

وقطعة من خبز القمح الخالص فيها 70 سعرة، أما قطعة من التوست ففيها 80 سعرة حرارية.

ولا يكمل أكل الخبز إلا مع الأجبان، ويشدد أخصائيو التغذية على الابتعاد عن الأجبان المصنعة، لاحتوائها على نسبة عالية من الصوديوم.

كما من المفضل تناول الأجبان قليلة الدسم، فقطعة من جبنة الموزاريلا تحتوي على 80 سعرة، وقطعة من الجبنة البيضاء فيها 40 سعرة، وملعقتان من اللبنة تحوي 60على سعرة، وملعقتان من جبنة الكرافة فيها 80 سعرة حرارية، ولوجبة سحور كاملة يفضل إضافة الخضراوات إلى الخبز والأجبان.