السعرات الحرارية للسمبوسة تعتمد على نوع حشوتها

قد لا يكتمل شهر رمضان عند البعض من دون طقوسه الكثيرة، خاصة أطعمته الرمضانية، ويأتي على رأسها "السمبوسة"، فهي صغيرة في حجمها ولذيذة في طعمها، تلك "السمبوسة" صديقة الصائم عند الإفطار.

وتتنوع أشكال السمبوسة وأنواعها، لكن أشهرها المحشية باللحم أو الجبن، وهناك من يفضلها محشية بالخضراوات.

ولكل من أنواع السمبوسة طعمُها وقيمتها الغذائية، فهي تحتوي على خليط من النشويات والبروتينات والدهون، وتعتمد السعرات الحرارية للسمبوسة على نوع الحشوة الموجودة داخلها، فحبة سمبوسة الجبن تحتوي على نحو 100 سعرة حرارية، أما سمبوسة اللحم فتحتوي على 130 سعرة حرارية. ويجب الاعتدال في تناولها بسبب سعراتها الحرارية المرتفعة.

وبما أن السمبوسة تؤكل مقلية في معظم الأحيان، يوصي خبراء التغذية بتناولها مشويةً أو مخبوزة في الفرن بدلاً من قليها لرفع الفائدة الغذائية، واعتماد اللحوم الحمراء القليلة أو الخالية من الدهون.

وإذا أعدت سمبوسة الجبن، فيفضل استخدام جبن قليل الدسم.

ويفضل إضافة بعض أنواع الخضراوات، مثل البقدونس والجزر والبازيلا إلى السمبوسة، وإبدال الطحين الأسمر بالأبيض.