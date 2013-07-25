فضيحة في مولدافيا.. أطباء يجرون جراحة بمثقاب

أثار مقطع فيديو نشر على الإنترنت ويظهر فريقاً طبياً في مولدافيا يجري عملية جراحية بواسطة مثقاب فضيحة في هذا البلد، الذي يعتبر من بلدان الاتحاد السوفياتي السابق الأكثر فقراً، بحسب تقرير إخباري الخميس 25 يوليو/تموز.

وشرح الجراح نيكولاي كوركا، الذي أجرى الجراحة لمراهق في مستشفى للأطفال في العاصمة شيسيناو، أن الطاقم الطبي مضطر إلى استخدام هذا النوع من المعدات بسبب عجز المستشفى عن تحمل كلفة المعدات الطبية الملائمة.

وقال "كان علينا ثقب مرفق المراهق، وفعلنا ذلك. وهذا النوع من المثاقيب لديه مشكلة واحدة وهي صعوبة تعقيمه".

وأكد أنه يستخدم هو وزملاؤه المثاقيب المخصصة لأعمال الصيانة لأن المستشفى لا يشتري المعدات الطبية اللازمة.

وبعد نشر مقطع الفيديو هذا الأسبوع على الإنترنت، بثته كل المحطات التلفزيونية في البلاد، ما أثار رد فعل من الحكومة.

أعلن وزير الصحة أن "المستشفى تلقى 3 مثاقيب طبية جديدة، لا أفهم لماذا يستخدمون هذا النوع من المعدات".

وطلب رئيس الحكومة إجراء جردة بالمعدات الموجودة في كل المستشفيات وشراء المعدات اللازمة، مطالبا بمعاقبة المذنبين في حال الضرورة.

وأكد كبير الأطباء في المستشفى أن الفريق الطبي صور مقطع الفيديو المذكور، ونشره بهدف تشويه سمعته.