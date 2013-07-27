حلوى "أم علي" بطريقة صحية وأقل سعرات حرارية

تتصدر "أم علي" الحلويات العربية لا سيما المصرية منها، ويتشكل صحنها من خليط من العجين والسكر والحليب وبعض المكسرات، وتقدم هذه الحلوى المصرية ساخنة.

وتعتبر "أم علي" من الحلويات الغنية بالسعرات الحرارية فطبق صغير من حلوى أم علي يحوي على 300 سعرة حرارية، وبفضل الحليب والعجين فطبق من حلوى "أم علي" غني بالبروتين والنشويات، كما أنها غنية بالدهون بوجود الزبدة، لذلك لا ينصح بتناولها لمن يعانون من السمنة والسكري.

ولتحضير حلوى "أم علي" صحية ينصح خبراء التغذية بإضافة المكسرات كالجوز واللوز كما أن الزبيب يزيد من القيمة الغذائية لتلك الحلوى المصرية، ولتخفيض عدد السعرات الحرارية لـ"أم علي" يفضل تجنب الحليب كامل الدسم وإضافة الخالي من الدسم، واستخدام المحلي بدلاً من السكر وتجنب إضافة الزبدة في تحضيرها.