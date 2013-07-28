المشروبات الرمضانية ذات مذاق طيب وقيمة غذائية عالية

يحرص الكثيرون خلال شهر رمضان على تناول المشروبات بمختلف أنواعها، كالجلاب وقمر الدين والتمر هندي، فلا يحلو الإفطار عند بعض الصائمين إلا بوجود المشروبات الرمضانية على المائدة، فهي ذات مذاق طيب وقيمة غذائية.

فمشروب التمر الهندي يحتوي على مواد سكرية تفيد الجسم، إضافة إلى المواد المساعدة على تهدئة الأعصاب وترطيب المعدة، أما بالنسبة للسعرات الحرارية الموجودة في كوب واحد من التمر الهندي تعادل 180 سعرة.

أما الجلاب، المكون من التمر والعنب والسكر، فيعتبر مصدراً سريعاً للطاقة، ويحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن، ولكن يفقد المشروب فائدته الغذائية مع كمية السكر الموجودة فيه، فالجلاب يعتبر من أكثر المشروبات الرمضانية ثراءً بالسعرات الحرارية، فكوب منه يساوي 208 سعرات.

وبالنسبة إلى قمر الدين، فللمشمش منافع كثيرة كوجود نسبة من فيتامين "أ" المفيد للنظر ولصحة الجهاز المناعي، ولكنه عال في كمية السكر الموجود في كوب واحد، باحتوائه على أكثر من 210 سعرات حرارية.

أما مشروب الكركديه المنقوع، فهو مفيد لمرضى الضغط المرتفع، كما يحافظ على الجسم من الجفاف، فكوب واحد من الكركديه يحتوي على 25 سعرة حرارية فقط، ويفضل عدم إضافة السكر لتفادي زيادة سعراته الغذائية.

وبالنسبة لعصير التوت المركز والمفضل لدى الكثير في شهر رمضان، فيكتسب فائدته الغذائية من فاكهة التوت المفيدة للقلب ويحمي من الإصابة بالجلطات، ولكن يجب الاعتدال في شربه لكونه غنيا بالسكريات، فكوب واحد من عصير التوت المركز يحتوي على 120 سعرة حرارية.

وينصح أخصائيو التغذية بشرب الماء لترطيب الجسم بدلا من المشروبات الرمضانية الغنية بالسكر، وكذلك يمكن شرب العصائر الطازجة، شرط ألا تتجاوز الحصة كوباً واحداً.