دراسة: فقدان الأسنان يؤدي إلى خلل في الذاكرة

اكتشف علماء من السويد أن ذاكرتنا في أسناننا، مؤكدين أن فقدان الإنسان أسنانه يؤدي إلى خلل في ذاكرته، ومن دون أن يكون لذلك أي علاقة بالعمر.

وتوصلت الدراسة إلى أن فقدان الأسنان يؤدي إلى خلل في ذاكرة الإنسان، دون أن يكون لذلك علاقة بالعمر، وأن الذاكرة الجيدة ترتبط بالأسنان الطبيعية الجيدة وليس الاصطناعية.

كما ظهر في البحث، أنه عند فقدان السن فإن جزءا من شبكة الأعصاب تختفي، مما يؤثر سلبا على جزء من الدماغ المختص في الذاكرة.

وتابع الفريق الطبي المئات من المواطنين في كل من السويد والنرويج لمدة عشرين عاما، سجلت خلالها التطورات لكل شخص على صعيد العمر والذاكرة والهرم.

ويعتقد الخبراء أنه مع فقدان الأسنان تضعف الإشارات الحسية، التي تبعث المعلومات إلى الدماغ، وهذا يؤثر سلبا في ذاكرة الإنسان.

كما يعتقد العلماء أيضا أن الأمراض التي تصيب الإسنان لها علاقة أيضا بالذاكرة، حيث إن هذه الأمراض يمكن أن تسبب موت العصب وفقدان الذاكرة.

لذا ينصح الأطباء بأنه إذا ما أراد المرء الحفاظ على ذاكرة جيدة في الكبر، أن يحافظ على أسنانه أثناء شبابه.