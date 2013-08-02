ذكاء الأبناء "اللفظي" مرتبط بالرضاعة الطبيعية

لا شك أن فوائد الرضاعة الطبيعية وحليب الأم باتت مثبتة لا جدل حولها، إلا أن دراسة أجراها أطباء في مستشفى بوسطن للأطفال في الولايات المتحدة مؤخراً، أظهرت أن الرضاعة الطبيعية لفترة أطول، ترتبط بتحسين اللغة الاستقبالية في سن الثلاث سنوات، وتحسين الذكاء اللفظي وغير اللفظي لدى الإنسان في السابعة من عمره، بحسب ما نشرت "الديلي ساينس".

وتشير نتائج البحث في الخصوص إلى أن الأدلة تدعم العلاقة بين الرضاعة الطبيعية والفوائد الصحية في مرحلة الطفولة، ولكن مدى مساهمة الرضاعة الطبيعية في تعزيز التنمية المعرفية، هو أقل تأكيداً.