الأطباء يحذرون من تناول الوجبات السريعة وقت الإفطار

يقع الاختيار على الوجبات السريعة مرة على الأقل في شهر رمضان، لتحتل مائدة الإفطار، حيث تعتبر وجبة غنية بالبروتين والنشويات، كما أنها تحتوي على الدهون المشبعة والزيوت.

ولا ينصح اختصاصيو التغذية بتناول ذلك النوع من الوجبات بعد نهار صيام، لأنها تسبب عسراً في الهضم، كما قد ترفع مستوى الكوليسترول، وتؤدي إلى زيادة في الوزن.

فالوجبات السريعة تفتقد العناصر الغذائية، وهي عالية السعرات الحرارية، فوجبة هامبرغر مع البطاطس المقلية تحتوي على ما يقارب 600 سعرة حرارية، أما شرائح الدجاج المقلية مع البطاطس فتحتوي على 500 سعرة حرارية، وقطعة من البيتزا بالخضار تحتوي على 300 سعرة حرارية، ولا يُنصح بتناول الوجبات السريعة لمن يعانون السمنة والسكري.

ومن الممكن تحضير تلك الوجبات بطريقة صحية من خلال شي اللحوم بدلاً من قليها، وتحضير البطاطس بالفرن مع إضافة القليل من زيت الزيتون.