"الثريد" غذاء غني لاحتوائه على الخضراوات واللحم

يعتبر الثريد من الأكلات الخليجية الشهيرة، وخاصة في دولة الإمارات، كما أنه من الوجبات الرئيسية في العديد من الدول العربية الأخرى كالعراق.

والثريد عبارة عن خبز أو رقاق مقطع قطعا صغيرة تسكب عليه قطع اللحم أو الدجاج، بالإضافة إلى المرق الذي يكون مزوداً بأصناف من الخضراوات مثل البطاطس والقرع والباذنجان والكوسة، الأمر الذي يجعله غذاءً عالي القيمة الغذائية.

فالخضراوات غنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، إضافة إلى البروتين ومعدن الحديد من اللحم. وبالنسبة إلى السعرات الحرارية الموجودة في طبق الثريد المناسب لشخص واحد.. فتُقدر بـ270 سعرة حرارية.

ولطبق ثريد صحي ينصح الأخصائيون بتقليل البهارات عند إعداد الطبق لتفادي الحرقة وعسر الهضم، كما يجب تجنب قلي الخبز المقطع واستخدامه كما هو، وإزالة الشحوم من اللحم، ويفضل أيضا استخدام زيت الكانولا الصحي في إعداد الثريد بدلاً من الأنواع الأخرى.