الإفراط في الطعام بعد رمضان يسبب عوارض صحية عدة

عادة ما يفرط الناس في الأكل بعد انتهاء شهر رمضان، ما يسبب مشكلات صحية عدة، لذا وجب اتباع نظام غذائي محدد يعيد للجسم تدريجياً قدرته على تناول الطعام بالطريقة التي اعتادها قبل الصوم.

فالاحتفال بعيد الفطر يرافقه تناول كميات كبيرة من الطعام، ولا سيما حلوى العيد، ما يتسبب بعوارض صحية عدة، فبعدما اعتاد الجسم على كمية معينة من الطعام في أوقات محددة خلال شهر كامل، يعود الصائم إلى تناول ثلاث وجبات يومياً.

هذا التحول يجب أن يكون تدريجياً لتجنب المخاطر الصحية، منها ألم المعدة، إذ يشكو عدد من الناس من آلام في المعدة، ومن الشعور بالحموضة، لذلك ينصح أخصائيو التغذية بعدم الإفراط في الأكل، خصوصاً في أول يوم من العيد، والابتعاد عن تناول وجبات دسمة وحلوى بكثرة، لتجنب الآثار الصحية التي قد ترافق ذلك.