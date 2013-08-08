القهوة تؤثر سلباً على نمو دماغ الجنين

أظهرت دراسة أجريت على فئران للمرة الأولى أن تناول الكافيين خلال فترة الحمل قد يؤثر سلباً على نمو دماغ الجنين، وفق ما كشف منسّق هذه الأبحاث.

ولم تتوصل الدراسات التي أجريت على الإنسان والحيوان على حد سواء إلى نتائج قاطعة، غير أن هذه الأبحاث التي أجراها فريق من المعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية "إنسرم"، أظهرت أن مادة الكافيين التي تتناولها الأمهات تؤثر على نمو الدماغ، وتزيد خطر التعرض لنوبات صرع وتتسبب بمشاكل في الذاكرة عند الفئران البالغة.

لكن ينبغي ألا تعمم هذه النتائج على المرأة الحامل، من دون "الأخذ بالحسبان اختلاف مراحل النمو بين الأنواع"، بحسب ما لفت كريستوف برنار، مدير الأبحاث في معهد "إنسرم"، خلال مؤتمر صحافي عُقد في باريس.

فهذه ليست إلا الأدلة الأولى التي يجب أن تؤدي، على حد قوله، إلى أبحاث أخرى تشمل الرئيسيات والنساء بغية "تقييم آثار الكافيين المستهلك خلال فترتي الحمل والرضاعة في المواليد، على المديين القصير والطويل".

وكانت دراسة سويدية سابقة قد أظهرت أن أولاد النساء اللواتي شربن فنجاناً من القهوة على الأقل في اليوم الواحد خلال فترات حملهن، كانوا أقل وزناً عند ولادتهم من أولاد الأمهات اللواتي لم يحتسين القهوة.

ونجد مادة الكافيين في القهوة خصوصاً، وأيضاً في الشاي والمشروبات المنشطة والغازية والشوكولا. وتوصي منظمة الصحة العالمية النساء الحوامل بعدم تناول أكثر من كوبين كبيرين من القهوة في اليوم الواحد.