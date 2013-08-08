النوم الكافي طريقة للوقاية من الإصابة بأمراض القلب

تؤكد دراسة حديثة أهمية النوم في الحفاظ على صحة القلب، فقد أثبت علماء ضرورة أخذ قسط كافٍ من النوم لمدة لا تقل عن سبع ساعات يوميا.

ارتفاع خطر الإصابة بالسمنة، وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول الضار، والسكري.. كلها وبحسب الدراسات من عواقب قلة النوم، والآن يمكن أن نضيف إلى القائمة مشاكل القلب.

ففي دراسة حديثة نشرتها المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائي وشملت 15 ألف رجل وامرأة استنتجت أن الأشخاص الذين ينامون أكثر من سبع ساعات في اليوم يقل لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين بنسبة 22%.

كما انخفض احتمال الوفاة المفاجئة جراء أمراض القلب بنسبة 83%.

ووجدت الدراسة أيضا أن أخذ قسط كاف من النوم يقوي القلب لاسيما إذا ترافق مع عادات صحية، كممارسة الرياضة وتناول طعام صحي وتجنب التدخين. فنسبة الإصابة بأمراض القلب ترتفع إلى 65% إذا أخذ الشخص القسط الكافي من النوم ومارس العادات الصحية اليومية.

