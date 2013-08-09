نسيان الفطور يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

أظهرت دراسة جديدة أن الرجال الذين لا يتناولون وجبات الفطور، معرضون للإصابة بأزمة قلبية مفاجئة، بنسبة 27% أكثر من غيرهم، في حين لم تشمل الدراسة النساء. وذكر باحثون من جامعة "هارفرد" أن عادات الأكل مرتبطة بالعوامل التي تتسبب بأمراض القلب.

ونقل عن المعد الرئيس للدراسة إيريك ريم قوله إن "الرجال الذين لا يتناولون الفطور أكثر عرضة للمعاناة من زيادة الوزن والسكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع معدلات الكوليسترول".

وأضاف أن الرجل الذي لا يتناول الفطور يميل أكثر للتدخين وشرب الكحول وعدم ممارسة الرياضة، وهو 27 في المئة أكثر عرضة للمعاناة من أمراض قلبية أو الإصابة بأزمة قلبية مفاجئة.

ولفت إلى أن الرجال الذين لا يتناولون الفطور يختارون تناول وجبات كبيرة عندما يقررون الأكل بعدها، موضحاً أن الضغط الذي يتعرض له الجسم جراء دخول وحدات حرارية كثيرة دفعة واحدة إلى الجسم مرات قليلة يومياً، هو الذي يرفع خطر أمراض القلب.

يشار إلى أن الباحثين استندوا في دراستهم، التي استمرت 16عاماً، على نحو 27 ألف أخصائي من الذكور يعملون في المجال الصحي، وتمت مراقبة عاداتهم الغذائية وصحتهم بشكل عام، وتبين أن 1572 منهم أصيبوا بمرض في القلب.

وتبين من الدراسة أيضاً أن خطر إصابة الرجال بأمراض القلب يرتفع بنسبة 55% عند الذين يتناولون أطعمة في وقت متأخر من الليل.

