عملية شد الوجه تجعل الشخص يبدو أصغر بـ 3 سنوات فقط

يلجأ الكثيرون إلى عمليات شد الوجه، بهدف اكتساب المظهر الشبابي وتحسينه، ولكن دراسة فريدة في نوعها أثبتت أن نتائج تلك العملية تجعل الشخص يبدو في مظهره أصغر من عمره بثلاث سنوات فقط وليس أكثر، ولا تضيف شيئاً إلى جاذبية الشكل بغض النظر عن العمر.

هذا ما استنتجه مجموعة من خبراء أميركا وكندا أجمعوا على أن عمليتي شد الوجه والجفون تحسنان من المظهر الخارجي، بما يجعل الشخص أقل عمرا ببضع سنوات لا غير، وأن الدراسة الجديدة تبين أن هناك قيوداً في ما يجب أن يتوقعه المرضى .

عادة فإن جراحي التجميل لا يخبرون المرضى بأنهم سوف يبدون أصغر سنا أو أكثر جاذبية، بل يقولون إن أشكالهم ستصبح أكثر انتعاشا وبعلامات تعب أقل. وقد تصل تكلفة عملية شد الوجه إلى أكثر من خمسة عشر ألف دولار أميركي.

وعادة ما ينصح الخبراء بإعادة التفكير عند اللجوء إلى أي عملية من هذا النوع ومعرفة ضرورتها، ومراجعة طبيب جراح متخصص في تلك العمليات، لتفادي أي مضاعفات على الصحة.

