4 فحوص أساسية تبعد عن كل امرأة شبح الأمراض

أربعة فحوص أساسية في حياة كل امرأة، تساعدها على الكشف عن الأمراض حتى قبل ظهور أعراضها. أولها الكشف عن الثدي، ويشمل الكشف الذاتي والطبي والفحص بالأشعة، وذلك لمعرفة ما إذا كانت هنالك إصابات سرطانية، فكلما اكتشف المرض مبكراً ازدادت فرص الشفاء منه، والفحص بالأشعة يكشف الأورام قبل كشفه من قبل الطبيب بواقع السنتين.

وتنصح الجمعية الأميركية للسرطان النساء فوق سن الأربعين عاماً بأن يكون الفحص الطبي الدوري على الثديين سنوياً. وفي حال كان هناك تاريخ عائلي للإصابة بالمرض، ينصح بالبدء من سن الثلاثين.

أما الفحص الثاني فهو للكشف عن سرطان عنق الرحم، فهذا الفحص لدى طبيب متخصص يجعل المرض سهلاً تجنبه، فإذا وجدت خلايا غير طبيعية في عنق الرحم يمكن إزالتها قبل أن تتحول إلى خلايا سرطانية. وينصح الأطباء بإجراء الفحص مرة سنوياً.

والفحص الثالث المهم هو فحص كثافة العظام لتحديد ما إذا كانت المرأة مصابة بهشاشة العظام الذي يصيب النساء أكثر من الرجال، ففي السعودية مثلاً نسبة إصابة النساء به تصل إلى 67%، حسب إحصائية أعدتها وزارة الصحة السعودية.

وينصح بهذا الفحص لجميع النساء في سن الخامسة والستين وما فوق، والبدء بالفحص عاجلاً إذا توافرت عوامل خطر للإصابة به، مثل وجود إصابات بهشاشة العظام في التاريخ العائلي، والتدخين، ونقص في مستوى الكالسيوم.

الفحص الأخير هو ارتفاع ضغط الدم، وذلك لأن ارتفاعه قد يكون سبباً في حدوث النوبات القلبية والسكتة الدماغية، وعادة ما يزيد كلما تقدم الشخص في العمر، ويجب إجراء هذا الفحص بانتظام، فضغط الدم يكون في حالته الطبيعية حين يكون المؤشر مئة وعشرين على ثمانين، ويعد ارتفاعه إلى مئة وأربعين على تسعين خطراً على الصحة وتستوجب استشارة الطبيب.