إنجاب أول طفل يزيد حالات الشجار بين المتزوجين

أشارت دراسة جديدة إلى أن إنجاب الأطفال يزيد حالات الشجار بين المتزوجين في بريطانيا بنسبة 40%، ويجعل الآباء والأمهات الذين يزرقون بأول طفل يتعاركون كل يوم.

ووجدت الدراسة التي نشرتها "الرياض" السعودية نقلاً عن "ديلي ميل"، اليوم، أن معظم شكاوى المتزوجين تنحصر في مجالي الإرهاق والتعب بعد الولادة، واعترف 33% منهم بأن تبديل حفاضات الأطفال هو أكبر سبب للشجار.

وقالت الدراسة إن الإنجاب يجعل الآباء والأمهات الجدد مشغولين جداً ليتشاجروا حول مسائل أخرى، ويتعاركون نحو 4 مرات في الأسبوع، أي ما يصل إلى 187 مرة في السنة الأولى من الأبوة وبزيادة مقدارها 40% عن معدل الشجارات قبل أن يُرزقوا بمواليدهم الجدد.

وأضافت أن 60% من الآباء والأمهات الجدد في بريطانيا اعترفوا بأن شجاراتهم اليومية غالباً ما تقع لأسباب سخيفة ناجمة عن الإجهاد والإرهاق، وأنهم ينامون 4 ساعات و20 دقيقة فقط ليلاً، أي نصف مدة النوم التي يوصي بها الخبراء في مجال الصحة.

وأظهرت الدراسة أن 54% من الآباء والأمهات الجدد اعترفوا أيضاً بأن "التعب" هو أفضل كلمة تصف سنتهم الأولى مع أطفالهم الرضع، وتسبب الشجار بينهم، و33% تبديل الحفاضات، و24% إطعام الأطفال في الليل.

وأشارت إلى أن واحداً من كل خمسة من الآباء والأمهات اعترف بأنه لا يحصل على ما يكفي من الاهتمام من شريك أو شريكة الحياة بعد ولادة الطفل الأول، فيما أقر 40% منهم بأن إنجاب الأطفال هو أكبر تجربة لتعلم الدروس في حياتهم.

ووجدت الدراسة أيضاً أن الآباء والأمهات في بريطانيا ينفقون ما يصل إلى 3388 جنيهاً إسترلينياً على شراء منتجات الأطفال في السنة بعد ولادة أطفالهم، في حين ينفق واحد من كل خمسة منهم 5000 جنيه إسترليني على الأقل كل عام على شراء الملابس والأغذية والحفاضات وزجاجات الرضاعة.

