المشروبات الغازية تزيد الإصابات بحصوات الكلى

تضاعفت مخاطر الإصابة بحصى الكلى إلى ثلاثة أضعاف في العقد الأخير، حيث ذكر تقرير نشرته جريدة "العالم الألمانية" أن المشروبات الغازية تصيب بحصى الكلى، لذلك ينصح الأطباء بعدم شرب الكثير من المشروبات الغازية لأن المشروبات الغازية السكرية تؤدي إلى الإصابة بحصوات الكلى بطريقة سريعة.

وأوضح التقرير أن هناك قاعدة جديدة تمنع تكوين الحصوات على الكلى وهي شرب الماء والسوائل بكميات كبيرة والابتعاد عن المشروبات الغازية، مؤكداً أن شرب الماء كثيراً خصوصاً في فصل الصيف والأعمال الشاقة يمنع الترسيب في المسالك البولية، مشيراً إلى أن عدم شرب السوائل يؤدي إلى تكوين الحصوات في الكلى.

وأشار التقرير إلى أن في الدول الغنية أصبح مرض حصى الكلى البولية مرضاً اجتماعياً حقيقياً، وفي ألمانيا يكون المرض على نحو متزايد ويعاني منه الكثير من الناس وقد تضاعف ثلاث مرات عدد الحالات الجديدة في السنوات العشر الماضية، حيث يصاب شخص من ضمن 20 مواطناً.

كما أحصى الباحثون أسباب تزايد أعداد مرضى حصى الكلى ووجدوا أنه نتيجة تغير ظروف المعيشة وعادات الأكل الحديثة أدت إلى تزايد الأعداد والإصابة بالمرض.

