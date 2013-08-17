4 أكواب من القهوة يومياً قد تكون مميتة

حذر باحثون أميركيون من أن تناول 4 أكواب قهوة أو أكثر في اليوم يزيد خطر الوفاة بنسبة 50% لدى الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 55 سنة.

وقال باحثون من قسم أمراض القلب الوعائية في مركز "أوشسنير" الطبي في نيو أورلينز إن الدراسة الأخيرة حول شرب القهوة وجدت أن 60% من الراشدين الأميركيين يتناولون القهوة يومياً، ويستهلكون ما معدله 3 أكواب يومياً.

وشملت الدراسة 43727 مشاركاً بين 1979 و1998، 33900 رجل و9872 امرأة. وخلال فترة المتابعة، سجلت 2512 حالة وفاة، 87 في المئة منهم رجال و12 في المئة نساء، 32 في المئة منها ناتجة عن أمراض قلب وعائية.

من جهته، قال الباحث ستيفن بلير من جامعة جنوب كارولاينا: «لم تظهر النتائج أي ارتباط بين استهلاك القهوة وكافة أسباب الوفاة بين الرجال والنساء المتقدمين في السنّ».

وزادت نسبة وفيات الرجال الشبان من كل الأسباب بنسبة 56 في المئة عند شرب 28 كوب قهوة في الأسبوع أو أكثر، ولدى النساء الشابات ارتفعت النسبة بمعدل 50 في المئة. وقال الباحثون إنه على الشبان والشابات تفادي الإكثار من القهوة.

