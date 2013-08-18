أغذية خاصة تحارب الاكتئاب وترفع الحالة المزاجية للشخص

خلص أساتذة الطب النفسي بالقصر العيني، إلى أن هناك أغذية تحارب الاكتئاب، كما ينعكس تناولها على أجهزة الجسم المختلفة مثل القلب وغيره في رفع الحالة المزاجية للشخص وشعوره بالسعادة.

وأوضح الأطباء أن العبرة ليست بكثرة ما يتناوله الإنسان من طعام بل العبرة بما يحتويه ذلك الطعام من قيمة غذائية تتفق وما يحتاج إليه الجسم للقيام بعمله في نشاط ونفسية متوازنة.

وأوصى أساتذة الطب النفسي بالقصر العيني، بتناول الأغدية التي تحارب الاكتئاب والمتمثلة في المأكولات البحرية كالسلمون والتونة لاحتوائها على نسبة عالية من السلينيوم المسؤول عن الشعور بالسعادة وتقليل العصبية الناتجة عن الاضطرابات الهرمونية، كما أن مجموعة الألياف التي يحتوي عليها الشوفان لها تأثير إيجابي في تعديل نسبة السكر في الدم، ما يقلل من العصبية الزائدة، مما لا يشعر الجسم بالكسل أو التعب.

ويعتبر الموز مصدر غني للماغنسيوم، والبوتاسيوم، الذي يخفف ضغط الدم ويزود الجسم بالطاقة ويحمي من تشنج العضلات، وهو أيضا مصدر غني بفيتامين B6 الذي يخفف من التوتر ويحسن المزاج، بالإضافة الى مادة التربتوفان التي يحتوي عليها اللبن ما يقلل التوتر العصبي ويزيد من تركيزات السيراتونين ما يعدل الحالة المزاجية للفرد، كما يحتوي السبانخ على الفوليك والماغنسيوم، فتناوله يساعد على طرد العصبية والاكتئاب ويحافظ على مستوى ضغط الدم.

وللدواجن كذلك دور كبير في تحسين نفسية الشخص بفضل مادة التيروسين والتي تساعد في تكوين مادتي النورابينفرين والدوبامين، وهي الناقلات العصبية المسؤولة عن رفع الحالة المعنوية للأشخاص للقيام بعملهم في حيوية ودقة ونظام.