استخدام الأطفال لألعاب الليزر يضر بشبكية العين

حذرت هيئة الغذاء والدواء الأميركية من استخدام الأطفال للألعاب التي تحتوي على الليزر، فعلى المدى الطويل قد تسبب مشاكل بصرية قد تؤدي إلى العمى، حيث إنها تضر بشبكية العين على المدى الطويل.

وتعطي بعض الألعاب أشعة ليزر قوية يمكن أن تسبب إصابات خطرة قد تؤدي إلى العمى في الحالات القصوى، مؤكدة أن إصابات الليزر لا تؤذي عادة، ولكن يمكن أن تسبب تدهوراً بطيئاً في الرؤية على مر الزمن.

والألعاب التي تتسبب بمعظم الأضرار تشمل عادة الليزر الموجود في البنادق وأشعة الليزر التي تُحمل باليد وتستخدم أثناء اللعب وأجهزة الليزر المخصصة لوسائل الترفيه تترك تأثيرات بصرية.

وتوصي الهيئة بعدم تسليط أي نوع من أنواع الليزر مباشرة إلى الناس، ففي بعض الحالات يمكن لطاقة الليزر الضوئية أن تكون أكثر خطورة من التحديق مباشرة إلى الشمس.