المرأة ترتدي ربع الأحذية التي تمتلكها

أظهرت دراسة بريطانية جديدة أن المرأة بشكل عام تمتلك 20 زوجاً من الأحذية، لكنها ترتدي ربعها فقط. وأجرى موقع إلكتروني استطلاعاً للرأي شمل 2352 امرأة من عمر 18 سنة وما فوق، من مختلف أرجاء بريطانيا، بعدما لاحظ ارتفاع كبير في بحث النساء عن مبيعات الأحذية على الإنترنت في الشهر الماضي، بحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وكشفت نتيجة الاستطلاع أن المستطلعات يملكن نحو 20 زوجاً من الأحذية، غير أنهن اعترفن بارتداء 5 منها بشكل منتظم. كما اعترفت 9 من كل 10 من المستطلعات بعدم إخراج زوج أحذية واحد على الأقلّ من صندوقه، ومعظمهن برر السبب باكتشافهن أنها غير مريحة، إذ أشار نحو ثلثي المستطلعات إلى أنّهن اشترين أحذية لم يستطعن استخدامها نظراً الى ضيقها الشديد أو نتيجة الكعوب غير العملية. ووجدت الدراسة في المجمل أن المرأة البريطانية تنفق 490 جنيهاً إسترلينياً على مجموعاتها من الأحذية على الرغم من ارتداء ربعها فقط.