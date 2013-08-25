الإكثار من اللحوم الحمراء يؤدي إلى الإصابة بالزهايمر

بينت دراسة أميركية أن الإكثار من تناول اللحوم الحمراء و التي تحتوي على معدلات عالية من الحديد يزيد من عملية التأكسد في الجسم مما يؤثر بشكل خاص على الدماغ و يجعله عرضة للإصابة بمرض "الزهايمر" وفق ما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.

ويقول البروفيسور جورج بارتزوكس من جامعة "كاليفورنيا" إن الأبحاث في هذا الشأن استنتجت بأن مرض الزهايمر يكون سببه في الغالب بروتينا "تاو" و"بيتا إميلويد" و اللذان يؤدي تراكمهما في الجسم مع التقدم في العمر إلى تعطيل ومنع انتقال الإشارات بين الخلايا العصبية وذلك يرجع إلى زيادة وارتفاع معدلات الحديد الذي يؤدي إلى تليف الأنسجة الناقلة للإشارات العصبية وتلفها وموتها وبالتالي الإصابة بالزهايمر حين يفقد الدماغ ذكرياته المخزنة على المدى الطويل والقصير لينتج عن ذلك النسيان وعدم القدرة على التعلم أو التركيز.

ويضيف البروفيسور بأنه حتى الآن لم يثبت قطعياً الأسباب الرئيسية لمرض الزهايمر وما تم التوصل إليه حتى الآن هو استنتاجات من خلال الأبحاث والدراسات لهذا المرض الذي لا يوجد له علاج فعال حالياً وذلك لعدم التوصل إلى نتائج قطعية بشأنه وما يتم حالياً هو صرف أدوية وعقاقير تساعد على تجاوز وتأخير بعض الأعراض الجانبية لهذا المرض الذي يسمى أيضاً "مرض الشيخوخة".