التغذية السليمة للأم تحمي الطفل من الاضطرابات السلوكية

أكد باحثون أستراليون أن السيدات الحوامل اللواتي يقبلن على تناول أطعمة غير صحية تزيد فرص إنجابهن لأطفال يعانون اضطرابات سلوكية. وأوضح باحثون في جامعة "ديكن" في ملبورن، أن الأطفال الذين حصلوا على جرعة كبيرة من الأطعمة غير الصحية كأجنة في أرحام أمهاتهم، تظهر عليهم أعراض الاكتئاب والقلق بشكل متزايد ويكونون عرضة لنوبات من الغضب والعدوانية.

وذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تتطرق إلى تأثير النظام الغذائي للحوامل على الطفل في مراحل حياته الأولى بعدما ربطت دراسات سابقة بين الأنظمة الغذائية والاضطرابات العقلية الشائعة عند البالغين والمراهقين.

وقال القائمون على الدراسة، التي شملت أكثر من 23 ألف أم وطفل، إن التغذية في مراحل الطفل الأولى، بما يتضمن الغذاء الذي يحصل عليه وهو لا يزال في رحم أمه، ترتبط بالتأثير على الصحة البدنية للأطفال وتزيد أخطار الإصابة في مرحلة لاحقة من العمر بأمراض مثل القلب والسكري.