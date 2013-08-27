غسل الملابس في الغسالة بحرارة منخفضة قد يجمع البكتيريا

غسل الملابس لا يعني أنها نظيفة! معلومة قد تصدم الكثيرين ولكن علماء الأحياء المجهرية أكدوا ذلك.

وحسب العلماء فإن غسل الملابس على درجة 30 مئوية لا ينظفها، بل يساعد في تكاثر البكتيريا والجراثيم وينقلها إلى بقية الغسيل، لأن درجات الحرارة المنخفضة ليست قوية بما يكفي لقتل البكتيريا المسببة للأمراض، فتحاليل عدة كشفت وجود نسبة من الجراثيم على الملابس المغسولة، كما تم أخذ عينة تعادل ملعقتين كبيرتين من مياه الغسالة بعد استخدامها وكشفوا عن وجود مليون بكتيريا.

وحذر الخبراء من خلط الملابس الداخلية مع المناشف والشراشف، فذلك يساعد في انتقال البكتيريا من الملابس الداخلية إلى المناشف وإبقائها عالقة بعد غسلها.

وبشكل عام يجب غسل الملابس على درجة لا تقل عن 60 درجة مئوية لضمان قتل البكتيريا.

وتشغيل الغسالة مرة واحدة على الأقل على 90 درجة مئوية في الشهر من دون ملابس، لتعقيم الغسالة.

وعدم غلق باب الغسالة فوراً بعد الغسل، بل يجب السماح للهواء بالدخول للحد من نمو البكتيريا.

وغسل اليدين جيداً بعد إخراج الملابس من الغسالة، لأن البكتيريا على الملابس الرطبة أكثر عرضة للانتقال إلى اليدين وتلويثهما.