طرق خاصة للتخلص من بروز الكرش

بروز البطن أو ما يُعرف بالكرش قد يسبب إحراجاً عدا أنه مشكلة صحية قد تتسبب في مضاعفات صحية أخرى مستقبلاً، الدكتور ريان كركدان وأبي البشير يقدمان بعض النصائح الصحية والرياضية للتخلص منه.

ويوضح أبي البشير أن "القياسات تختلف بين الرجل والمرأة بشكل عام، فمثلاً عندما يكون محيط خصر الرجل 90 سم والمرأة 90 سم كذلك، فسيكون خصر المرأة أكبر، عوضاً عن أن تشكيل جسم الرجل يختلف عن المرأة، فالرجل يعتمد على تكوين الدهون حول الخصر، على عكس المرأة التي تتوزع لديها الدهون، إلا أننا إذا حسبنا أو قارنا عن طريق النسبة فستكون نسبة الخطورة نفسها".

وعن سبل المُثلى للتخلص من الكرش، يقول دكتور ريان إن "الأكل وأسلوب الحياة أهم من التمارين، حيث تشكل التمارين نسبة 20% فقط من النتائج، كما أن هناك خطوات يمكن أن يتبعها الشخص بحيث يعتمد على حرق كل ما يتناوله فلا يأكل أكثر مما يحرق، إضافة الى الابتعاد عن المقالي والمأكولات السريعة والمشروبات الغازية التي تعتبر مصدراً سريعاً للسعرات الحرارية".

وأكد دكتور أبي أنه "لا يوجد تمارين لحرق دهون الكرش، فتمارين البطن هي لتقوية عضلات البطن وشدّها وليست للحرق، وأهم التمارين التي تساعدنا على التخلص من الكرش هي التمارين التي ترفع معدل ضربات القلب كركوب الدراجة "spinning"، السباحة، نط الحبل والمشي السريع، كلها تساعد على زيادة الحرق وبالتالي تخلصنا من الكرش".