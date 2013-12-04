تقنية تساعد على التخلص من التكتلات الدهنية

تجميد الدهون تقنية جديدة تساعد على التخلص من التكتلات الدهنية خاصة تلك في منطقة الأرداف والبطن، لكن هذه التقنية لا تساعد على إنقاص الوزن.

وتعمل التقنية على تجميد طبقة الخلايا الدهنية الموجودة تحت الجلد، ما يؤدي إلى اختفائها وبذلك تساعد مَنْ يريدون التخلص من التكتلات الدهنية في ساعة واحدة فقط. ولكن هذا العلاج لا يساعد على إنقاص الوزن.

وقال دكتور مختص في هذه التقنية: "إن تقنية تجميد الدهون تعمل على إزالة الخلايا الدهنية وليس من شأنها إنقاص الوزن الزائد. فهي قد لا تساعد الأشخاص الذين يعانون من السمنة، والتخلص من هذه الدهون قد لا يدوم طويلاً".

وأفادت أخصائية بأنه "بعد خضوع علاج تجميد الخلايا الدهنية هناك دائماً احتمال عودة الدهون إلى أماكن أخرى في الجسم في حال زيادة الوزن، لذلك ينصح الخبراء بالالتزام بنمط حياة صحي بعد إجراء هذا العلاج".

وأضافت دكتورة مختصة في هذه التقنية "إن نتائج هذا العلاج قد تكون أوضح عند الأشخاص الذين يمارسون الرياضة ويتبعون نظاماً غذائياً صحياً، وتكلفة هذه التقنية تصل إلى 1400 أميركي للجلسة الواحدة، ولنتائج أفضل بعض الأشخاص يحتاجون لأكثر من جلسة".