زيت الذرة أكثر خفضاً للكولسترول من زيت الزيتون

أكّدت دراسة حديثة على فوائد كلٍّ من زيت الذرة وزيت الزيتون في التقليل من معدّلات الكولسترول في الدم والوقاية من الأمراض القلبية والوعائية، لكنها لاحظت تفوّقاً لزيت الذرة على نظيره في قدرته على التأثير في معدلات الكولسترول.

ووجدت الدراسة أنّ استخدام زيت الذرة في الطعام بكميّات مناسبة يقلّل نسبة الكولسترول السيئ في الدم بنسبة تفوق الـ 10%، في حين أنّ استخدام زيت الزيتون في ذات الأطعمة يقلل نسبة الكولسترول السيئ بحوالي 3%، وذلك بحسب النتائج التي حصل عليها العلماء من تجارب أجروها على أكثر من خمسين شخصا.

وتدعم هذه النتائج الدراسات السابقة التي تؤكّد على فوائد الزيوت النباتية بسبب احتوائها على دهون غير مشبعة تساهم في التقليل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية والوعائية، إذ تنصح أغلب الدراسات الحديثة بأن يحصل الإنسان على أكثر من 15% من الحريرات في مأكولاته اليومية من الزيوت النباتيّة، في حين تؤكد هذه الدراسات على ضرورة التقليل من الحريرات التي يحصل عليها الإنسان من الدهون المشبعة المشتقة من الحيوانات بحيث لا تتجاوز الـ7% من الحريرات (أي حوالي 16 غراما في اليوم).

ويشرح "كيفن مكي" مؤلّف الدراسة أسباب تفوّق زيت الذرة على زيت الزيتون بقوله: (يعود جزء من الفضل في ذلك إلى احتواء زيت الذرة على كميّات كبيرة من المضادات الطبيعية للكولسترول والمسمّاة علمياً الستيرول النباتي، وهو ما يجعل له فوائد كبيرة فيما يخص صحّة القلب)، وتؤكّد دراسات سابقة أنّ نسبة هذه المضادات الطبيعية في زيت الذرة تفوق نسبتها في زيت الزيتون بأربعة أضعاف تقريباً.

ألقيت نتائج هذه الدراسة في مؤتمر بعنوان "التطورات والخلافات في التغذية السريرية" تقيمه "الجمعية الأميركية للتغذية" في واشنطن.