لسعات النحل لمعالجة الروماتيزم والسكري والربو

طالما تحدث خبراء التغذية عن فوائد العسل الذي ينتجه النحل لعلاج العديد من الأمراض. ويجري الحديث اليوم عن استخدام لسعات النحل في علاج الكثير من الأمراض مثل الروماتيزم والسكري والربو.

في السنوات الأخيرة، أصبح العلاج بلسعات النحل ذا شعبية كبيرة في إندونيسيا، خصوصاً في أوساط المواطنين أصحاب الدخل المنخفض، فالجلسة الواحدة تكلف المريض قرابة الخمسة دولارات أميركي، إلى جانب الحالات التي استطاع هذا النوع من العلاج شفائها.

الأبحاث العلمية تقول إن المرضى الجدد عادةً لا يحصلون على أكثر من خمس لسعات في بداية تلقيهم للعلاج، ومع مرور الوقت يستطيع المريض أن يتلقى ما بين 10 إلى 20 لسعة نحل يومياً.