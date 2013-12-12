مؤتمر "ويش" يكشف عن ألترا ساوند بواسطة الهاتف الذكي

تم الكشف خلال مؤتمر "Wish" الذي يعقد في العاصمة القطرية الدوحة عن عدد من الابتكارات في مجال الصحة، من أبرزها جهاز تخطيط بالموجات فوق الصوتية أو الترا ساوند يعمل بواسطة الهاتف الذكي.

وتبلغ تكلفة الجهاز 3 آلاف دولار أميركي، و يساعد في تمكين الأطباء في الدول ذات الدخل المنخفض في تسريع تشخيص المرضى.

ويمكن استخدام الجهاز في عدة مجالات مثل أمراض القلب واكتشاف الحمل، ومن الممكن أيضا استخدام الجهاز في المناطق التي تشهد حروبا" لفعاليته وصغر حجمه.

كما تم خلال المؤتمر عرض دراجة نارية متعددة الاستخدامات مصممة لنقل المرضى في الأماكن الوعرة بسرعة، فآي راينجر عبارة عن دراجة نارية و عربة لنقل المريض والمعدات الصحية، تتميز بمتانتها وسرعتها.

وتم اختبار تللك السيارة في أصعب الظروف وكان لها تأثير إيجابي في مختلف أنحاء العالم.



