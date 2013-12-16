الانسداد الرئوي يصيب 5% من سكان العالم سنوياً

يؤدي التدخين إلى الإصابة بأمراض مزمنة عدة، منها الانسداد الرئوي الذي يصيب 5% من سكان العالم سنوياً.

والانسداد الرئوي مرض مزمن يصيب بشكل خاص المدخنين فوق سن الأربعين جراء انسداد الشعب الهوائية أو حدوث التهاب في أنسجة الرئة.

وعند الإصابة بالمرض تصعب عملية تدفق الهواء داخل الرئة مما قد يؤدي إلى ضيق في التنفس والسعال وهو ما يصعب على المريض القيام بأقل قدر من الجهد بما في ذلك المشي.

وصعوبة تدفق الأوكسيجين إلى الدم يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتصل نسبه المصابين بمرض الانسداد الرئوي بين مدخني السعودية إلى 20%.

وفي حين يعدّ التدخين المسبب الرئيس لمرض الانسداد الرئوي، أوضحت دراسات حديثة بأن للتدخين السلبي التأثير نفسه وبشكل عام لا يوجد أي دواء يشفي من انسداد الرئة فأدويته تسيطر على الأعراض فقط، إلا أن الامتناع عن التدخين من أهم سبل الوقاية من هذا المرض الذي يصيب سنويا خمسة في المئة من سكان العالم وعدد الوفيات بسببه في تزايد ملحوظ.