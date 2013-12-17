منتجع بريطاني يستخدم الشوكولا في المساج وتدليك الوجه

يقدم منتجع بريطاني يعنى بتوفير الرفاهية للساعين إليها الشوكولا، ليس للأكل فقط وإنما كوسيلة للاسترخاء، بحيث يتم تغليف الجسد بمادة الشوكولا للمساعدة في إزالة الخلايا الميتة.

فالشوكولا لها قدرة على إزالة خلايا الجلد الميتة وجعله أكثر نعومة ولمعانا، بحسب المركز.

وعن كيفية إتمام هذه المعالجة، يتم دهن الجسد بكميات من الشوكولا الدافئة، ومن ثم يغلف بطبقة من الأكياس البلاستيكية والمناشف لفترة محددة ليتم امتصاص أكبر كمية منها.

وعلى الرغم من حداثة هذه الطريقة في معالجة مشاكل البشرة، إلا أن شهرتها تنمو بازدياد ومن قبل الجنسين، فبحسب المعالجة التي تعمل في المنتجع اللندني فإن المعالجة بالشوكولا تجذب النساء والرجال معا.

ولجميع المحبات للشوكولا اللاتي يمتنعن عن أكلها لخوفهن من زيادة أوزانهن، رائحة الشوكولا المنبعثة في جميع زوايا المركز كفيلة بجذبهن ولو لم يستطعن تذوقها.