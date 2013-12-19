إجبار الأطفال على النوم في أوقات معينة يصيبهم بالأرق

يعاني الأهل من تحديد ساعات النوم لصغارهم حيث أوضحت دراسة حديثة أن إجبار الأطفال على النوم في أوقات معينة قد يؤدي إلى إصابتهم بالأرق، كما أن وضع الطفل في سريره في ساعة مبكرة من الليل قد يزيده نشاطا وذلك بسبب تضارب وقت النوم مع ساعته البيولوجية.

وتعتبر حاجة الطفل إلى النوم حاجة طبيعية، حيث ينام في الشهر الأول حوالي عشرين ساعة تقريباً، ثم ينخفض ما يحتاجه من ساعات النوم، فتصل إلى 16 ساعة أو أقل في نهاية الشهور الستة الأولى، ثم تنقص تدريجيًا إلى 12 ساعة في سن الرابعة، وإلى ما يقرب من تسع أو عشر ساعات في دور المراهقة، ثم إلى ما يقرب من ثماني ساعات فيما بعد.

