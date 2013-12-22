باحثون يتوصلون إلى جين يتسبب في النوبات القلبية

توصل باحثون أميركيون إلى الجينات المسؤولة عن حدوث النوبات القلبية، وقالوا إن رجلا واحدا من كل ثمانية يحملون هذا الجين الذي يزيد من احتمال الإصابة بنوبات القلب بنسبة 83%، واثنين إلى ثلاثة في المئة من النساء يحملن هذا الجين .

ويعرض هذا الجين حامله للموت المبكر، فخطورته تساوي خطورة التدخين والبدانة على صحة القلب. والأشخاص الذين يحملون هذا الجين ترتفع لديهم نسبة هورمون كورتيسول وهو الهورمون الذي يحفّز التوتر والقلق وارتفاع نسبة هذا الهورمون يزيد من احتمال الإصابة بالنوبات القلبية.

وأكد الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يساعد في التقليل من نسبة الوفاة بالنوبات القلبية في السنوات المقبلة، وذلك من خلال السيطرة على هورمون كورتيزول في الجسم.