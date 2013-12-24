1000 ميليغرام من الكالسيوم يومياً لعظام أفضل

يحتاج جسم الإنسان إلى 1000 ميليغرام من الكالسيوم يوميا" وذلك للحفاظ على صحة العظام.

فعند نقص الكالسيوم في الجسم يلجأ معظم الناس إلى تناول منتجات الألبان كالحليب و الجبن لتعويض هذا النقص، و بالفعل هذه المنتجات هي غنية بالكالسيوم و لكنها ليست الوحيدة.

فهناك أطعمة أخرى تحوي الكالسيوم، كالأسماك خاصة السردين و السلمون وأيضا" فول الصويا خاصة الحليب منه، وأيضاً عصير البرتقال ليس غنيا" بالفيتامين سي و حسب بل يعد مصدرا" غني بالكالسيوم.

وتعد وجبة رقائق مع الحليب تعد من المصادر الأكثر غن بالكالسيوم إذ أن رقائق الحبوب تحوي كمية كبيرة من هذه المادة.

والخضراوات ذات اللون الأخضر تحديدا" من الأطعمة التي تحوي كالسيوم، منها البروكولي و السبانخ.

و يفضل تناول الأطعمة الغنية بالفيتامين" دي" إذ أن ذلك يزيد من فعالية الكالسيوم في الجسم، ومنها سمكتي التونا و السردين و الفطر.

