أرقام من جسم الإنسان.. التدخين يقتل شخصاً كل 6 ثوان

بعيدا عن الدراسات الحديثة، يوجد عدد من المعلومات الطبية الغريبة والطريفة حول جسم الإنسان، بما فيها أرقام قد تكون صادمة عن بعض الحقائق الصحية.

قليلون يعرفون أن معدل حياة النساء يفوق الرجال بسبع سنوات، والذين يكتبون بيدهم اليمنى يعيشون بمعدل تسع سنوات أكثر من الذين يكتبون باليسرى.

وأما بخصوص التدخين فالمدخنون دائما في دائرة الخطر، إذ إن التدخين يتسبب في مقتل شخص كل 6 ثوان، ويخسر المدخن بمعدل ثلث الأحداث اليومية من ذاكرته.

أما جسم الإنسان فكله تفاصيل تثير الدهشة، فهناك 206 عظمة في جسم الإنسان نصفها تقريبا في اليد والقدم.

والكلى تقوم بفلترة أو تنظيف 400 غالون من الدم يوميا، وينبض سنويا قلب الإنسان بمعدل 35 مليون مرة،

والمفارقة أنه عند العطس تتوقف جميع أجهزة الجسم عن العمل بما في ذلك القلب.

وجسم الإنسان مرتبط بالماء ارتباطا وثيقا فـ80% من دماغ الإنسان يتكون من ماء وإن فقد الإنسان 20% من الماء في جسمه يفارق الحياة.

ويسبب التوتر 90% من الأمراض، ومن الممكن تجنب ثلث الإصابات بمرض السرطان كل ما يجب فعله هو اتباع نمط حياة صحي.

