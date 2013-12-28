أكل المكسرات لا يضر الحامل.. ويفيد المولود

تبين من دراسة طبية حديثة أجريت في الولايات المتحدة أن أكل المكسرات ليس ضاراً بالنسبة للنساء الحوامل كما يعتقد غالبية الناس، فضلاً عن أن تجنبه قد يحرم المواليد الكثير من الفوائد التي يمكن جنيها منه خلال فترة وجودهم في بطون أمهاتهم.

وتبين من الدراسة أن الأطفال الذين تجنبت أمهاتهم تناول المكسرات خلال فترة الحمل أقل قدرة على مقاومة الحساسية من هذه المكسرات مقارنة بغيرهم من الأطفال، ما يعني أن تناول الأم لها يمنح للطفل قدرة أفضل على قبول هذه المكسرات بعد الولادة.

ووجدت الدراسة التي أجريت على ثمانية آلاف طفل أن من كانت والدته تتناول المكسرات خمس مرات أو أكثر أسبوعياً أصبح بعد الولادة أقل عرضة للإصابة بالحساسية من الفول السوداني ومن الجوز.

ونقلت جريدة "غارديان" عن خبير بريطاني قوله إن هذه الدراسة المهمة تؤكد أن لا أثار سلبية لاستهلاك المكسرات على المرأة خلال فترة الحمل.