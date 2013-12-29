دراسة: السجائر تؤثر على العقل وتسبب السكتات الدماغية

قال باحثون في مجال الطب إن التدخين يؤثر سلباً على عقل الإنسان وقدراته على التفكير، كما أن المدخنين يواجهون خطورة مضاعفة من الإصابة بالسكتات الدماغية التي تؤدي إلى الوفاة فوراً.

وبحسب دراسة علمية منشورة في مجلة (New England Journal of Medicine) فقد وجد الباحثون أن معدلات الوفيات المرتبطة بالتدخين ارتفعت بصورة كبيرة خلال السنوات الخمسين الماضية، بما في ذلك الوفيات بين النساء.

ويوجد في بريطانيا أكثر من 10 ملايين مدخن، يمثلون 22% من الرجال في المملكة المتحدة، و19% من النساء فيها.

وبدأت في بريطانيا حملة خاصة للتعريف بمضار التدخين على العقل، فيما يقول القائمون عليها إن مضار التدخين على القلب والشرايين وضغط الدم معروفة ومفهومة بصورة واسعة، إلا أن الأضرار التي يسببها التدخين للعقل لا تزال غير معروفة لدى الكثيرين، بما يجعل من الضروري القيام بهذه الحملة.

وقالت مديرة مكتب الصحة في إنجلترا، دام سالي دافيس، لصحيفة "إندبندنت" إنها "قلقة جداً بسبب أن الناس لا زالوا غير مقدرين للمخاطر الصحية للتدخين، على الرغم من أن "واحداً من بين كل شخصين يدخنون يموت مبكراً بأمراض مرتبطة بهذه العادة".

وأضافت دافيس: "نحن نعرف المضار الكبيرة والجدية للتدخين على القلب والشرايين، لكن المدخنين يجب أن يحذروا أيضاً من الأضرار الجوهرية التي يمكن للسجائر أن تسببها للعقل أيضاً، وللأجهزة الحيوية الأخرى في جسم الإنسان".

وتابعت: "إذا تمكّن المدخن من ترك هذه العادة السيئة، فخلال خمس سنوات فقط ستتراجع المخاطر التي تواجهه بسبب التدخين".

وتقول الإحصاءات الرسمية في بريطانيا إنه يتم تسجيل 152 ألف سكتة دماغية سنوياً، ما يعني أن سكتة دماغية واحدة تحدث في بريطانيا كل خمس دقائق، فيما يلقي الأطباء باللوم على التدخين بأنه السبب وراء عدد كبير من هذه الحالات.