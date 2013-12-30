نصائح بالامتناع عن تناول الكافيين بعد الثانية ظهراً

تناول الكافيين بأشكاله المختلفة هو الحل لمحاربة التعب والنعاس، ولكن قد يسبب في الوقت نفسه اضطرابا في النوم، حيث يحتاج الجسم إلى سبعة أو ثمانية ساعات نوم يوميا"، ومن المعروف أن تناول الكافيين قد يؤثر على أوقات النوم ومدته، بل وحتى نوعيته.

ويحذّر الخبراء من شرب القهوة أو المشروبات التي تحوي كافيين في أوقات متأخرة وذلك لتجنب الإصابة باضطرابات النوم، مشددين على شرب القهوة في ساعات الصباح والامتناع عن ذلك بعد الساعة الثانية ظهرا.

وكشف باحثون من جامعة ميشيغين الأميركية في دراسة قاموا بها أن الأشخاص الذين يتناولون الكافيين قبل النوم مباشرة يعانون من اضطرابات في النوم.

وحتى الذين يتناولون الكافيين قبل ستة ساعات من النوم لا يسلمون من اضطراب النوم، فتنقص ساعة من مدة نومهم.

بالإضافة إلى ضرورة الاعتدال في تناول الكافيين، حيث ينبغي عدم تناول أكثر من كوبين من القهوة في اليوم.