نقص الكولاجين وراء شيخوخة النساء قبل الرجال

تتعدد الاختلافات بين الرجال والنساء، فأبرزها الفرق في حجم الجسم وتكاوين الوجه وعلامات الشيخوخة، حيث تظهر الأخيرة في عمر أصغر على النساء من الرجال والسبب مادة الكولاجين التي تتناقص مع العمر عند المرأة وتتواجد بكثرة عند الرجل.

في الوقت نفسه تتمتع النساء بقدرة أكبر على رؤية الألوان وتحديدها، وذلك بسبب الجينات في كروموزوم X التي تحملها النساء ونسبة الإصابات بعمى الألوان أكثر لدى الرجال، فـ8 من أصل 100 رجل مُصاب بعمى الألوان، في حين واحدة من كل 100 امرأة تصاب بهذا العمى.

والاختلافات بين الجنسين لا تنتهي، فأنف الرجل أكبر من أنف المرأة بنسبة 10% لأن الرجال في حاجة إلى أوكسجين أكثر من النساء لنمو عضلاتهم، ويبدأ هذا الفرق في الظهور بعد سن الحادية عشرة.

والفرق في الحجم لا يقتصر على الجسم، فقلب المرأة أصغر من قلب الرجل وعدد دقاته أقل أيضاً، وشرايين المرأة أصغر من شرايين الرجل، وهي أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وكذلك النساء أكثر عرضة للتجاعيد من الرجال، وذلك بسبب فقدانهن مادة الكولاجين مع التقدم في العمر، ولكن هذه المادة تتواجد بكثرة عند الرجال، لذلك قد يبدو الرجل أصغر سناً لمدة أطول.