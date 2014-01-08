آثار جانبية للعلاج بالليزر قد تكون دائمة

يلجأ العديد من الناس إلى تقنية نزع الشعر بالليزر للتخلص من الشعر الزائد، فأكثر من 90% من استخدامات جهاز الليزر هي لإزالة الشعر، وتتوفر آلات الليزر في معظم العيادات وحتى في صالونات التجميل، ولكن لليزر مضاعفات جانبية، تختلف من شخص لآخر بحسب نوع الجلد ومدة التعرض له، ومن أبرز هذه المضاعفات: تصبغ الجلد واحمراره، الشعور بالحكة والألم، كما أنه من الممكن ظهور الحبوب والتقرحات والتهابات الجلد.

كما تبين أن عملية إزالة الشعر بالليزر قد تتسبب بظهور كدمات وندبات دائمة، ويوصي الخبراء بتجنب استخدام الليزر بقرب العينين لتجنب حدوث إصابات، ومن المفضل التوجه إلى عيادات متخصصة للخضوع للعلاج.

ومن أبرز التعليمات التي يجب اتباعها قبل إزالة الشعر بالليزر هي تجنب التعرض للشمس قبل أربعة أسابيع من البدء بالعلاج، والتوقف عن استخدام المقشرات الكيميائية قبل أسبوع من بدء العلاج، كما أنه من الضروري بعد كل جلسة استخدام الكريم الواقي من أشعة الشمس.