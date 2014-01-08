تراجع التدخين في العالم.. والمغربيات أقل المدخنات

رصدت دراسة أميركية جديدة أجرتها جامعة ولاية واشنطن، تراجع نسبة التدخين بين الرجال والنساء خلال الفترة من عام 1980 إلى عام 2012، وجاء المغرب بين الدول الأدنى في عدد المدخنات، بحسب تقرير لقناة "العربية"، الأربعاء.

ونشرت دورية journal of the american medical association المكرسة للتدخين، النتائج المثيرة للجدل، والتي أكدت أن 187 دولة حول العالم شهدت انخفاضاً في أعداد المدخنين، بنسبة 42% في صفوف النساء، و25% في صفوف الرجال خلال الفترة المذكورة، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لبدء مكافحة التدخين في الولايات المتحدة منذ العام 1964.

أما في كندا وايسلندا والمكسيك والنرويج فقد ارتفعت نسبة التدخين بأكثر من 50% عند النساء والرجال على حد سواء. وسجلت دول أخرى ارتفاعات بنسبة 41% بين صفوف الرجال، و7% في صفوف النساء.

وتصدرت النساء في السويد أعلى نسبة تدخين مقارنة بالرجال للعام 2012.

وسُجلت أدنى نسبة من المدخنات في العالم في كل من المغرب والكاميرون وإريتريا بنسبة أقل من 1%.

وبين صفوف المدخنين إجمالاً، جاءت نيجيريا الأدنى في نسبة المدخنين في صفوف الرجال.

فيما تعادلت كل من روسيا وأرمينيا وإندونيسيا بارتفاع أكثر من 50% بين المدخنين من الرجال والنساء.

وتوضح المعدلات السابقة أن الدول التي تعتمد إجراءات لمكافحة التدخين، تشهد تراجعاً في أعداد المدخنين، والعكس.

وأظهرت أحدث دراسة لمنظمة الصحة العالمية أن التدخين مسؤول عن 5.7 مليون حالة وفاة سنوياً في العالم من دون احتساب التدخين السلبي.