السكر الأسمر يحتوي على نفس أضرار الأبيض

يقوم البعض باستبدال السكر الأبيض بالأسمر، ظناً أنه أقل ضرراً على الصحة والمفاجأة تكمن في أن هذا الاعتقاد خاطئ.

فالسكر الأسمر الذي يباع في الأسواق ما هو إلا سكر أبيض مضاف إليه دبس السكر، ليحصل على لونه البني.

وهناك العديد من الادعاءات التي يتم تداولها حول السكر الأسمر وقد تبين أنها غير صحيحة، أبرزها: احتواؤه على الألياف وأنه غير مكرر، ولا يرفع مستوى السكر في الدم، وأنه يحتوي على سعرات حرارية أقل من السكر الأبيض، وبالتالي فهو مناسب لمن يرغب في تخفيف وزنه.

ونضيف إلى هذه الادعاءات الخاطئة, الاعتقاد العام بأن السكر الأسمر يحتوي على عناصر غذائية كالكالسيوم والحديد.

فأضرار السكر تنطبق على الأبيض والأسمر على حد سواء، لذلك نستنتج أن ليس هناك فائدة صحية لاستخدام السكر البني كبديل عن السكر الأبيض باستثناء نكهته التي قد يفضلها البعض.