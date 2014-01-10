الأفوكادو.. حل سحري للتخلص من الجوع

كشفت دراسة علمية حديثة أن الأفوكادو يعد من الأطعمة الفعالة للغاية للحد من آلام الجوع وتقليل كميات الأطعمة التي يتم تناولها بين الوجبات الغذائية، مؤكدة أن تناول نصف ثمرة أفوكادو عقب الغداء يحد كثيراً من اللجوء لتناول أطعمة السناكس حتى موعد وجبة العشاء.

وأكدت الدراسة التي أشرف عليها باحثون من جامعة لوما ليندا الأميركية ونشرتها صحيفة "الديلي ميل" أن الأشخاص الذين يتناولون الأفوكادو مع وجبة الغداء تقل رغبتهم نحو تناول أي أطعمة حتى موعد العشاء بنسبة 40%، حيث يشعرون بالامتلاء والشبع الشديد لمدة 3 ساعات كاملة عقب الغداء، لافتة إلى أنه على الرغم من مساهمة هذه الثمرة في زيادة السعرات الحرارية وكمية الكربوهيدرات التي يتم تناولها فإن مستويات السكر بالدم لا ترتفع.

يذكر أنه تم اختيار الأفوكادو مؤخراً ضمن أكثر خمسة أطعمة صحية على مستوى العالم، وذلك بفضل قيمته الغذائية العالية واحتوائه على قدر الكبير من الفيتامينات والمعادن، مثل حمض الفوليك وفيتامين ج وفيتامين ك وفيتامين بـ 6 وعنصر النحاس، وكما يحتوي على قدر كبير من الألياف، والمثير أنه اُختلف في تصنيفه سواء كان من الفاكهة أو الخضراوات، فعلى الرغم من أنه يعد من أنواع الفاكهة في علم النباتات، ولكنه داخل المطبخ يستخدم مع الخضراوات لتحضير السلطة.