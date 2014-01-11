الصين تعلن عن وفاة شخص بفيروس أنفلونزا الطيور

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين أبلغت عن وفاة شخص آخر بسبب فيروس أنفلونزا الطيور (إتش 7 إن 9) في إقليم فوجيان الواقع بشرق الصين.

وأضافت الوكالة، نقلا عن لجنة الصحة وتنظيم الأسرة بالإقليم، أن رجلا عمره 38 عاما من مدينة تشيوانتشو توفي بعد أن ثبت إصابته بالفيروس في وقت سابق، الجمعة.

وقالت الوكالة إن هذه خامس حالة إصابة بشرية بفيروس (إتش 7 إن 9) في فوجيان هذا العام.

ومن ناحية أخرى، ذكرت الوكالة أن شخصين أصيبا بفيروس (إتش 7 إن 9) في اقليم تشغيانغ، وهما امرأة عمرها 79 عاما، ورجل عمره 30 عاما.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، الخميس، عن إصابة 7 أشخاص آخرين في الصين بفيروس (إتش 7 إن 9) خلال الأسبوع الأخير ليصل مجمل حالات الإصابة في الصين حتى الآن إلى 150.