قميص ينذر صاحبه بقرب إصابته بسكتة قلبية

بات في وسع قميص أن يحدد ما إذا كان الشخص الذي يرتديه في صحة جيدة أم مهدداً بسكتة قلبية، هذا ما كشفته شركة فرنسية عرضت القميص خلال معرض مستهلكي الأجهزة الإلكترونية في لاس فيغاس، وقدمت الشركة الفرنسية "سيتيزن ساينسز" نسيجاً جديداً يسجل حرارة الجسم ودقات القلب.

كما شرح جيلبير ريفيون، المدير الدولي لـ"سيتيزن ساينسز" التابعة لاتحاد "سمارت سنسينغ"، أنها المرة الأولى التي تدمج فيها أجهزة الاستشعار بالنسيج، ومن الممكن تحويله إلى كل أنوع الملابس من القمصان إلى السراويل مروراً بالقفازات.

وتسجل أجهزة الاستشعار البيانات الخاصة بصاحب القميص، وتنقلها عبر آلة صغيرة إلى هاتف ذكي، حيث يحللها تطبيق خاص بها، وينذر بخطر حدوث مشاكل صحية، مثل التعب أو القلق أو احتمال وقوع سكتة قلبية، بحسب ما أوضح جيلبير ريفيون الذي أكد أن "هذا لا يعني أن السكتة القلبية لن تحدث، لكن يمكن رصد خطر وقوعها قبل ساعات أو حتى أيام".

وقد تعاونت "سيتيزن ساينسز" مع عدة ماركات رياضية وأخصائيين في شؤون الصحة لصناعة هذا القميص الذي نال خلال معرض "سي إي أس" جائزة على طابعه الابتكاري.

وذكرت الشركة أنه يمكن غسل القميص وكيه، مع العلم أنه يكلف أكثر من النسيج العادي بنسبة تتراوح بين 30 و40%. ومن المفترض تسويقه بحلول نهاية السنة.