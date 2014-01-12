الرضاعة الطبيعية تقلل فرص إصابة الأم بالتهاب المفاصل

أكدت دراسة حديثة أن للرضاعة الطبيعية تأثيراً" إيجابياً" على صحة الأم ولا تقتصر فوائدها على صحة الطفل.

وكشفت الدراسة البريطانية التي أجريت على أكثر من 7000 امرأة تجاوزن الخمسين عاماً أن النساء اللواتي يرضعن أطفالهن طبيعياً أقل عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل، وأثبتت أنه كلما زادت فترة الرضاعة الطبيعية قلت فرص الإصابة بالتهاب المفاصل.

وأكدت النتائج أن الأمهات المرضعات، خاصة اللاتي ترضعن أطفالها لفترة طويلة، تنخفض فرص إصابتها بالتهابات المفاصل إلى النصف مقارنة بالأمهات اللاتي يلجأن إلى الرضاعة الصناعية.

وللرضاعة الطبيعية فوائد كثيرة للأم والطفل، حيث يوصي الأطباء بإرضاع الطفل لمدة تصل إلى عامين لأنها تساعد في وقاية الأم من سرطان الثدي وتحمي الطفل من الإصابة بالسرطان وتجنبه التعرض للعدوى المتكررة‏.