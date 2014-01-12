دعوات في بريطانيا لفرض ضرائب على عصير الفواكه

أوصت مستشارة للحكومة البريطانية تختص بالقضايا الصحية، الأحد، أن يتم فرض ضريبة على عصير الفواكه وغيره من المشروبات الخفيفة، وذلك في إطار جهود مكافحة السمنة في البلاد، والتقليل من الأمراض المرتبطة بارتفاع تناول السكر.

وقالت المستشارة لدى الحكومة البريطانية سوزان جيب، إنها توقفت بشكل كامل عن شرب عصير البرتقال، داعية المستهلكين إلى تجنبه وغيره من العصائر الجاهزة بسبب ارتفاع نسبة السكر في هذه المشروبات، بما يسبب ضرراً على صحة الإنسان.

ونقلت صحيفة "صنداي تايمز" عن جيب قولها، إن العديد من أنواع عصائر البرتقال تحتوي على سكر تزيد نسبته عن تلك الموجودة في المشروبات الغازية التي تعتبر ضارة بجسم الإنسان، وبالتالي فإن ضرر بعض أنواع العصير يفوق ما للمشروبات الغازية من أضرار.

وبحسب الخبيرة الصحية، فإن "عصير الفواكه ليس مشابهاً للفواكه ذاتها، وإنما يحتوي على كميات من السكر شبيهة بتلك الموجودة في المشروبات الأخرى التي لا تعتبر صحية".

يشار إلى أن المطروح سابقاً كان فكرة فرض ضريبة إضافية على المشروبات الغازية لدفع البريطانيين إلى التخفيف من تناولها، إلا أن توسع الدعوات لتشمل عصير الفواكه يمثل تطوراً اضافياً، فضلاً عن أن هذه الدعوة تأتي لأول مرة على لسان طرف حكومي.