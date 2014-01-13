الكافيين يحفز الذاكرة البصرية لمدة أقلها يوم واحد

من شأن القهوة أن تحفز الذاكرة البصرية، بحسب دراسة أميركية جديدة نشرت نتائجها في مجلة "نيتشر" البريطانية، فقد لاحظ فريق من جامعة جونز هوبكينز في بالتيمور أن مادة الكافيين تعزز بعض الذكريات لمدة أقلها يوم واحد، في حين أن الأدلة على تأثير الكافيين الإيجابي على الذاكرة كانت حتى الآن محدودة.

وطلب هذا الفريق الذي أشرف عليه البروفيسور مايكل ياسا من 73 متطوعاً مشاهدة صور تمثل أشياء، ثم أعطيت المجموعة الأولى جرعة من 200 ميلغرام من الكافيين، أي ما يوازي فنجانين من القهوة، في حين تناولت المجموعة الثانية مادة وهمية.

وفي اليوم التالي قدّمت سلسلة جديدة من الصور للمجموعتين تتضمن صوراً سابقة وأخرى جديدة وأخرى فيها تعديلات طفيفة، وتمكنت المجموعتان من التمييز بالطريقة عينها بين الصور الجديدة وتلك القديمة، غير أن المجموعة الأولى لاحظت بسهولة أكبر التعديلات البسيطة في الصور المماثلة.

وشرح البروفيسور مايكل ياسا أن الدماغ يقوم بمهمة أصعب في حالة الصور المعدلة تعرف علمياً بعملية "تفريق النموذج"، ويبدو أن القهوة عززت هذه العملية.

وكانت دراسة صادرة في مايو 2012 عن المعهد الوطني الأميركي للسرطان "إن سي آي" قد أظهرت أن احتمال الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والجلطات الدماغية والأمراض الرئوية ينخفض عند الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 50 و 71 عاماً والذين يتناولون ما يعادل ثلاثة فناجين قهوة في اليوم الواحد.