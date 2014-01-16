سرطان عنق الرحم يقتل امرأة كل ساعة بالشرق الأوسط

شددت دراسة حديثة على ضرورة خضوع النساء فوق سن الخمسين للكشف عن سرطان عنق الرحم، إذ إنهن أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من السرطان بمعدل ست مرات.

وتشير الأرقام والإحصائيات إلى أن سرطان عنق الرحم مسؤول عن وفاة امرأة كل ساعة في منطقة الشرق الأوسط.

ولكن معدل الإصابات هو الأدنى في السعودية, إذ إن 2% من النساء السعوديات مصابات بهذا النوع من السرطان.

ويعد سرطان عنق الرحم ثاني أكثر سرطان يصيب النساء عالميا، ففي عام 2002 أصيب حوالي 500.000 امرأة بهذا المرض وماتت حوالي 273.000 امرأة بسببه، وبحسب الإحصائية العالمية للأمراض المسببة لوفاة النساء وبشكل خاص الأمراض التي تصيب الأنسجة، احتل هذا المرض المرتبة الأولى كمسبب بنسبة 60% للوفيات المصابات بأمراض الأنسجة.