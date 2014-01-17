شكوك حول جدوى المشروبات بدون سكر في إنقاص الوزن

أظهرت دراسة نشرت نتائجها يوم الخميس، أن الأميركيين زائدي الوزن الذين يتناولون مشروبات خالية من السكر يأكلون على ما يبدو كميات من الطعام أكبر من أولئك الذين يفضلون المشروبات السكرية، مما يثير شكوكاً حول دور المشروبات منخفضة السعرات الحرارية في مساعدة الناس على خسارة الوزن.

وحلل باحثون بجامعة جونز هوبكنز بيانات مسح أميركي أجري على 24 ألف شخص على مدار عشر سنوات، حيث وجدوا أن من يعانون من زيادة الوزن أو السمنة عموماً يتناولون نفس الكمية من السعرات الحرارية يوماً بصرف النظر عما يشربون، غير أن من يختارون مشروبات منخفضة السعرات يحصلون على سعرات أكثر من الطعام.

وأظهرت الدراسة - التي نشرت نتائجها في دورة أمريكان جورنال أوف بابلك هيلث - أن زائدى الوزن الذين تناولوا مشروبات منخفضة السعرات الحرارية أكلوا طعاماً به 1965 سعراً حرارياً يومياً مقارنة مع 1874 سعراً حرارياً لمن شربوا مشروبات عادية.

وقال الباحثون، إن من يعانون من السمنة وفضلوا مشروبات منخفضة السعرات أكلوا طعاماً به 2058 سعرا حراريا يومياً مقابل1879 سعراً لنظرائهم الذين تناولوا مشروبات عادية.